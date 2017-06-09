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Bargiggia: "Bernardeschi ha già detto alla Fiorentina che andrà via, le alternative..."

Il giornalista di Mediaset Premium Paolo Bargiggia torna a parlare di Bernardeschi: "Ha già comunicato alla Fiorentina che andrà via da Firenze. Le alternative in Italia sono Inter e Juve, ma ha offer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 16:08
Bargiggia: "Bernardeschi ha già detto alla Fiorentina che andrà via, le alternative..." -
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Il giornalista di Mediaset Premium Paolo Bargiggia torna a parlare di Bernardeschi: "Ha già comunicato alla Fiorentina che andrà via da Firenze. Le alternative in Italia sono Inter e Juve, ma ha offerte anche dall'estero".

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