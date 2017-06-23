Bargiggia: "L'Inter ha l'accordo su tutto con Borja Valero, dopo l'addio di Banega l'affare si farà"

Le condizioni ambientali di Firenze impongono alla Fiorentina un gioco al rialzo, la richiesta al momento è di 10 milioni di euro

L'esperto di mercato Paolo Bargiggia ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato della Fiorentina ed in particolare la trattativa che dovrebbe portare Borja Valero all'Inter: "Spalletti ha già mostrato tutto il suo apprezzamento per Borja Valero ma con prudenza, visto che prima di poterlo acquistare i nerazzurri dovranno chiudere alcune cessioni".

Prosegue sullo spagnolo: "Con Borja Valero l'Inter ha l'accordo su tutto, infatti al giocatore sono stati offerti 3 anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione. Al momento manca però l'accordo con la Fiorentina che, viste le condizioni ambientali, sta alzando la richiesta attorno ai 10 milioni. L'affare si farà ma solo dopo la cessione di Ever Banega che, salvo imprevisti, dovrebbe far ritorno al Siviglia".