Bargiggia: "Sarri alla Fiorentina? Così si ridimensiona"
Il giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia parla a Radio Crc di Fiorentina e Sarri: "La clausola di Sarri? Si, ha una penale che si aggira attorno agli 8 milioni. Sarri è ambito da tanti club: ha dei...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2017 18:51
Il giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia parla a Radio Crc di Fiorentina e Sarri: "La clausola di Sarri? Si, ha una penale che si aggira attorno agli 8 milioni. Sarri è ambito da tanti club: ha dei segnali anche se dopo Napoli è difficile non ridimensionarsi. Anche allenare la Fiorentina significherebbe farlo. Secondo me, De Laurentiis fa quelle uscite perché vuol prendersi un po’ la scena anche perché questo sta diventando il Napoli di Sarri non più quello di De Laurentiis".