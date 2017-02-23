Bargiggia: "Sarri alla Fiorentina? Così si ridimensiona"

Il giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia parla a Radio Crc di Fiorentina e Sarri: "La clausola di Sarri? Si, ha una penale che si aggira attorno agli 8 milioni. Sarri è ambito da tanti club: ha dei...

A cura di Redazione Labaroviola 23 febbraio 2017 18:51

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