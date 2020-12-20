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Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola"

Bargiggia non smette di attaccare la Fiorentina dopo la scelta di affidarsi a Prandelli, questa volta il pensiero è rivolto ai tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2020 15:55
Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola" -
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Il giornalista Paolo Bargiggia torna ad attaccare Commisso ma sopratutto Prandelli. Bargiggia che aveva taciuto al momento della scelta della Fiorentina di scegliere Prandelli, ha iniziato ad attaccare il tecnico viola dopo la sconfitta contro il Benevento, oggi rincara la dose. Questo il suo tweet, questa volta nel mirino ci sono i tifosi viola

 

Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola"

BUCCHIONI SCRIVE: "COMMISSO ERA ARRIVATO CON TANTE PROMESSE MA I TIFOSI FORSE LO HANNO RINGRAZIATO TROPPO PRESTO"

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