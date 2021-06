Bargiggia: “Juventus assalto a Milenkovic: si può chiudere a 10 mln, proposto Rugani alla Fiorentina”

Secondo quanto riporta il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito, la Juventus sarebbe pronta per affondare su Milenkovic della Fiorentina già la prossima settimana. Come si può leggere, il difensore è in scadenza di contratto nel 2022 e per 10 milioni si può chiudere. Anche se in questa fase la Juventus ha offerto ai viola il difensore Rugani.

