A Juventusnews24 ha parlato il giornalista Paolo Bargiggia:

“Vlahovic è l’uomo giusto per rilanciare l’attacco di qualsiasi squadra. Talento, potenza, tecnica, resistenza, colpo di testa: non va bene solo per la Juve ma per tutte. E temo che possa fuggire in Premier. La gara di sabato scorso? La Juventus continua a giocare male, continua a meritare di non vincere, come è successo con la Fiorentina“.

ANCHE LA JUVE SU ALVAREZ