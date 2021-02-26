Bargiggia: "Sarri-Napoli? Assolutamente no. È in trattativa con la Fiorentina: il tecnico vuole Giuntoli per accettare Firenze"

Le parole di Paolo Bargiggia ai microfoni de "Il Sogno del Cuore

Paolo Bargiggia, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, trasmissione in onda su 1 Station Radio per parlare del futuro di Maurizio Sarri, recentemente accostato sia alla Fiorentina che al Napoli. Ecco le sue parole:

SARRI "Dopo la sconfitta in Supercoppa ci sono state tante troppe voci, quasi tutte false, che hanno portato confusione nell’ambiente. Sul Napoli c’è un chiacchiericcio pazzesco, e mi sento di dire che chi sostiene che Sarri ritornerà alla guida degli azzurri è completamente fuori strada. Queste le parole di Sarri non ha alcuna intenzione di tornare a Napoli in quanto sta trattando con la Fiorentina. Tra le condizioni che ha dettato per allenare i ragazzi di Commisso, c’è quella di lavorare con Giuntoli. L’attuale direttore sportivo del Napoli ha un contratto fino al 2024, ma è stato messo in discussione sia dalla piazza che dalla società. De Laurentiis sta per chiudere un ciclo e, complici anche le origini toscane del diesse, è probabile che vada davvero a Firenze, anche perché andrebbe a sostituire Pradè in scadenza contrattuale".

PANCHINA NAPOLI "Panchina Napoli? È vero che De Laurentiis è alla ricerca di un nome altisonante, ma non è detto che questo sia il prospetto che arriverà. Al momento, le piste più concrete sono Juric e Italiano. Benitez si sta sponsorizzando molto, ma non dimentichiamo che negli ultimi anni ha fatto male ovunque è andato. Il presidente e lo spagnolo si sono sentiti spesso nell’ultimo periodo, ma l’allenatore non se l’è sentita di subentrare a stagione in corso. La stagione azzurra di chiuderà con Gattuso in panchina".

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