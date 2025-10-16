16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:45

Bargiggia attacca: "Dzeko è un acquisto vergognoso, in Italia si comprano dei giocatori finiti"

Bargiggia attacca: “Dzeko è un acquisto vergognoso, in Italia si comprano dei giocatori finiti”

Mirko Carmignani

16 Ottobre · 13:57

Aggiornamento: 16 Ottobre 2025 · 13:57

#FiorentinabargiggiaDzekoSerie A

Il giornalista ha criticato duramente l'acquisto di Dzeko da parte della Fiorentina per rafforzare l'attacco

Al Canale Youtube “Controcampo” è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia che si è sbilanciato su vari acquisti fatti in Serie A in estate: “La Serie A viene da un mercato estivo orrendo, forse è il peggiore della storia perché le squadre sono state riempite da altri stranieri ancora di più di quelli che già c’erano, ma che non sono dei fenomeni anzi. Nessuno nel nostro campionato è interessato a far crescere i giovani italiani ed è vergognoso perché la Nazionale non cresce. Abbiamo costruito un campionato antiquato dove tutto è deludente e non c’è nessun motivo di orgoglio.”

Prosegue: “Ci sono stati degli acquisti di giocatori anziani che non hanno più niente da dire. Si vogliono accontentare solo i presidenti e le tasche dei procuratori, mentre i tifosi si trovano a vedere partite indegne perché non c’è più il pudore di mettere giocatori over 38. Dzeko è un acquisto vergognoso come Immobile e Bernardeschi al Bologna, o il Pisa che compra uno come Albiol che è finito così come Vardy alla Cremonese. Sono acquisti senza senso davvero, all’estero nessuno paga per vedere un cimitero degli elefanti.”

