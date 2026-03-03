Bargiggia duro: “Paratici ha contribuito ai disastri di Juve e Tottenham, ora anche la Fiorentina è a rischio”

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri a Udine, il giornalista Paolo Bargiggia ha criticato duramente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici.
Su X, Bargiggia ha commentato: “Prima si diceva che Paratici avesse contribuito alle ultime difficoltà della Juventus, poi ha portato il Tottenham vicino alla zona retrocessione, e adesso è a rischio anche la Fiorentina. Un mercato da 40 milioni con i riscatti che sta funzionando esattamente al contrario!”
