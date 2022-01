Bargiggia si schiera dalla parte di Vlahovic: “Barone cosi lo penalizza e fa danno alla Fiorentina”

Questo quello che scrive il giornalista Paolo Bargiggia sul caso Vlahovic dopo le parole di Joe Barone (LEGGI QUI)

Vlahovic – Fiorentina, è ancora rottura. Nonostante le dichiarazioni concilianti dell’attaccante serbo su una possibile riconciliazione con Rocco Commisso, oggi Joe Barone non ha usato mezzi termini per definire la situazione con la punta in uscita dalla Fiorentina.

Durante la presentazione del nuovo acquisto Jonathan_Ikonè, il direttore generale ha sentenziato:

Ho letto le parole di Dusan, rilasciate attraverso un’intervista non autorizzata, un po’ come accaduto con Lukaku. Non bisogna illudere la tifoseria. L’agente non ci ha mai dato ulteriori aperture, né tantomeno ha disegnato scenari diversi. Questa è una negoziazione che va avanti da oltre un anno. Vi posso anche dire che a fine novembre il nostro patron ha incontrato Ristic, il procuratore del ragazzo: ha chiesto importi quasi raddoppiati rispetto all’ultima proposta, mostrando così una totale mancanza di rispetto nei confronti della Fiorentina e, soprattutto, di Commisso

Ristic l’ho incontrato anche io e mi ha ribadito la stessa cosa. Come sapete, durante questi mesi abbiamo spesso aumentato l’offerta e loro drasticamente hanno sempre aumentato le richieste. A Moena, Vlahovic disse ai tifosi che voleva firmare e ci abbiamo creduto anche noi, anche perché eravamo d’accordo sull’ingaggio. Poi, è diventato tutto complicato per le richieste delle commissioni. Questa volta non ci stiamo, anche perché abbiamo le idee chiare: ci siamo mossi in anticipo. Noi siamo preparati sul da fare, ma vogliamo chiarezza da parte di giocatore e agente su quali siano le intenzioni per gennaio e per giugno

Tra le varie ipotesi, il procuratore ci ha anche paventato di portarlo a scadenza e questa non è una bella cosa, visto quello che abbiamo fatto per il ragazzo. Perché abbiamo fatto di tutto. Non bisogna illudere i tifosi, vogliamo dare la nostra verità. E non vogliamo essere ostaggio di una situazione mentre la squadra sta facendo molto bene. Se c’è la sensazione che questa vicenda vada oltre la volontà del giocatore? Quando si è rappresentati, il calciatore dà sempre delle indicazioni

Vlahovic – Fiorentina, è ancora rottura dunque.

Dichiarazioni pesanti che però non aiutano la risoluzione della faccenda. Anzi, mostrano i grandi errori che sta compiendo la dirigenza viola. Vlahovic lascerà sicuramente Firenze. Ma che senso ha penalizzarlo in questo modo? Soprattutto considerando che dovrà ancora giocare sei mesi in maglia viola.

Si rischia un clamoroso autogol per le aspirazioni della Fiorentina. Senza contare che ora il ragazzo è esposto notevolmente alla rabbia dei tifosi..”