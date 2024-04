Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: “Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina”

Il giornalista, Paolo Bargiggia, ha parlato a TvPlay soffermandosi sul secondo tempo della Juventus di Allegri contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Il secondo tempo della Juventus è stato inguardabile, cioè si è difeso come una provinciale nel calcio di provincia e ci stava un pareggio. Io alla lunga preferisco sempre veder giocare la Fiorentina rispetto alla Juve di Allegri. Veramente brutto il secondo tempo ed a me fa male vedere questa staffetta Chiesa-Yildiz. Non so come faccia Chiesa a non fare smorfie, per non dire incazzarsi, ogni volta che lo cambia solo per non farli giocare insieme.”

