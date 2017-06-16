Bargiggia: "Nel weekend il Milan incontrerà la Fiorentina per ottenere uno sconto su Kalinic"
I rossoneri, dopo il colpo Andrè Silva, vorrebbe infoltire il reparto offensivo con l'acquisto di Kalinic
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 13:23
Paolo Bargiggia, esperto di mercato di Premium Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione legata al futuro di Nikola Kalinic. I rossoneri vorrebbe infoltire il reparto offensivo con l'aggiunta dell'attuale numero 9 viola, poiché l'ipotesi di lasciare l'intero peso dell'attacco sulle spalle del neoacquisto Andrè Silva non sembra al momento quella preferita né da Montella né dalla società. Secondo il giornalista pare infatti che il Milan sia intenzionato ad incontrare la Fiorentina già nel weekend al fine di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino dell'attaccante croato.