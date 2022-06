Bucciantini incorona Udogie: “Sarà uno dei migliori terzini in Europa. La Fiorentina dovrebbe acquistarlo”

Marco Bucciantini, noto opinionista e volto Sky, è intervenuto alla trasmissione di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi su Destiny Udogie, nome accostato ai viola per la prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole: UDOGIE “Abbiamo già Biraghi? Non importa, andrebbe preso ugualmente. Tra un paio di anni potrebbe essere tra i migliori terzini del calcio europeo“.