Gazzetta: “Fiorentina su Udogie, il Tottenham chiede 50 milioni, ma Paratici ci prova in prestito con diritto”

Il prezzo è fuori mercato per i viola ma Paratici non molla l’obiettivo

Destiny Udogie può tornare in Serie A. Il terzino del Tottenham è l'obiettivo principale del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, deciso a rinnovare la corsia sinistra a causa della probabile partenza di Robin Gosens.

La trattativa con il club inglese si preannuncia complicata. Nel primo approccio tra le società, il Tottenham ha chiesto una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Si tratta di un prezzo fuori mercato per la Fiorentina, che non ha intenzione di investire una somma così alta per un difensore.

Paratici non ha comunque abbandonato l'operazione. Il dirigente viola vuole superare l’ostacolo economico proponendo una formula differente: l'idea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, legato al raggiungimento di determinati risultati sul campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.