Da Bergamo confermano: "La Fiorentina vuole Carnesecchi, ma c'è la concorrenza di Lazio e Juventus"
La Fiorentina avrebbe scelto Marco Carnesecchi come il portiere del suo futuro. Ma le concorrenti non mancano
Oggi l'Eco di Bergamo conferma che la Fiorentina vuole il giovane portiere di proprietà della Dea Marco Carnesecchi per la sua porta. Il giornale riporta come sul classe 2000 si possa scatenare un'asta a rialzo: col club viola, che in estate probabilmente si separerà da Dragowski e, nonostante l'ottimo rendimento di Terracciano, pensa al futuro tra i pali. Sul giocatore si muovono anche Lazio e Juventus, club desiderosi di rinnovare il reparto portieri con uno dei giovani più interessanti nel ruolo.
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