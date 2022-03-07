Corriere Fiorentino: "Il pareggio dell'insoddisfazione. La Fiorentina non ha sapore e rischia di vivacchiare"

La Fiorentina non convince il Corriere Fiorentino che la definisce una squadra senza sapore e che rischia di vivacchiare

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi definisce il pari di ieri il "pareggio dell'insoddisfazione". Sempre secondo il giornale, le partite della Fiorentina non hanno molto sapore, non producono ottimismo, non accarezzano la classifica, se non da lontano. Rimane sempre qualcosa che galleggia tra il buono e il mediocre. Il rischio della Fiorentina è quello di trascorrere gli ultimi mesi del campionato nel mondo soddisfacente ma anonimo in cui vivacchiano le squadre qualunque.

COMMISSO POTREBBE TORNARE PRESTO IN ITALIA

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