Cassano controcorrente: “Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani”

Antonio Cassano ha commentato la partita tra la Juventus e la Cremonese, vinta dalla squadra di Allegri per 2-0, queste le sue parole:

“La Juventus ieri sembrava il Manchester City, cosa che ovviamente non è assolutamente (ride ndr). La Cremonese, con tutto il bene che gli voglio… ha un portiere che ha le ciofeche al posto della mano, Carnesecchi. Tutti ne parlano bene, secondo me è una pippa allucinante, ogni due per tre fa delle robe allucinanti. La Juventus ha fatto una buona partita contro una squadra che è molto inferiore a tutte le altre, è veramente poca roba”

BARONE INTERVISTATO DAI BAMBINI