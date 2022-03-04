Stadio conferma: "La Fiorentina vuole Carnesecchi ma deve battere la concorrenza della Lazio di Sarri"

Il portiere Carnesecchi piace tanto alla Fiorentina ma è anche nella lista della Lazio di Sarri

Secondo Il Corriere dello Sport Stadio la Fiorentina vuole Carnesecchi, portiere classe 2000 in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta. L'estremo difensore si sta mettendo in evidenza in Serie B dove è considerato il più talentuoso nel suo ruolo. Il club viola deve comunque stare attento, Carnesecchi è infatti nella lista di Sarri per la porta della Lazio, che quindi può iscriversi alla corsa. La voce era già circolata nei giorni scorsi riportata da Serie B News

INTANTO JOAQUIN CONTINUA A STUPIRE

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