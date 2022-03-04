Eterno Joaquin, l'ex viola a 40 anni con un assist porta il Betis alla storica finale di Coppa del Re

L'ex giocatore della Fiorentina Joaquin non smette mai di stupire e 40 anni porta il Betis a una storica finale

Diciassette anni dopo, il Betis Siviglia torna a giocarsi una finale. La squadra allenata da Manuel Pellegrini, grazie al pareggio ottenuto in extremis contro il Rayo Vallecano nella semifinale di ritorno di Copa del Rey disputata ieri sera, affronterà il Valencia allo stadio La Cartuja, situato proprio nella città andalusa. Un'occasione ghiotta per interrompere il digiuno che dura dal 2005, quando i bianco-verdi sconfissero per 2-1 l'Osasuna al Vicente Calderon di Madrid. Oggi tante cose sono cambiate, ma una è rimasta uguale: il trascinatore e protagonista è sempre quel signore con la maglia numero 17: Joaquín Sánchez Rodríguez è stato decisivo con l'assist per la rete di Borja Iglesias, che ha infranto le speranze del Rayo. L'ex Fiorentina a 40 anni, vuole regalarsi un'altra gioia. lo riporta Tuttomercatoweb.com

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