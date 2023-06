Pedullà: “Il sogno dell’Empoli è prendere Carnesecchi. L’Atalanta lo cederebbe solo in prestito”

Il sogno dell’Empoli per sostituire Vicario che andrà al Tottenham si chiama Marco Carnesecchi. Oggi è la prima scelta, ma il club toscano deve aspettare la decisione dell’Atalanta dopo il prestito di Cremona. Se l’Atalanta decidesse di mandarlo a giocare, sempre in prestito, l’Empoli avrebbe grosse chance, a meno che il club di Percassi non decida di promuoverlo e in quel caso andrebbe in discussione Musso. L’Empoli sta seguendo altre piste, da Caprile in poi, ma il sogno resta Carnesecchi. Lo scrive sul suo sito Alfredo Pedullà

