La Fiorentina fa un sondaggio per Maxime Lopez e lui posta un orologio. Messaggio in codice?

Nella giornata di oggi Alfredo Pedullà ha rivelato del sondaggio della Fiorentina con il Sassuolo per Maxime Lopez (LEGGI QUI LA NOTIZIA), il centrocampista francese del Sassuolo classe 1997. In casa viola, considerata la probabile cessione di Amrabat, si cerca un titolare che possa diventare il metronomo viola nel mezzo. Il calciatore sul proprio profilo Instagram ha postato una sua foto con l’emoticon dell’orologio, potrebbe essere un indizio su una cessione sempre più vicina? Non lo sappiamo, intanto Napoli e Fiorentina guardano interessate

