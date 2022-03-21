Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"

Castrovilli può fare la differenza a centrocampo, punto su di lui sul rush europeo

Frey ha parlato ai canali ufficiali di Radio Toscana: "Contro l’Inter un punto strameritato. Possibilità per l’Europa? Rimanere a così poco margine di distanza dai posti in zona europea, è obbligatorio crederci. Castrovilli ha tutto il potenziale e le qualità per fare la differenza a centrocampo. Nel rush finale per l’Europa punto su di lui. Si sta giocando una maglia nella Nazionale e, in caso di qualificazione, anche una convocazione ai Mondiali, a maggior ragione punto su di lui. Carnesecchi? Gioca con mio figlio Daniel. Mi ha detto che anche in allenamento è mostruoso, tra l’altro Carnesecchi ha detto a mio figlio che vuole conoscermi di persona".

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