Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: “Chi è stanco lo dica e si faccia da parte”

L’Atalanta pareggia per 1-1 contro la Cremonese e Marco Carnesecchi richiama la squadra. Il portiere, non ha usato troppi giri di parole ai microfoni di Sky:

“Finché hai questi ritmi non vai avanti, o ci diamo una svegliata o restiamo indietro. Bisogna svegliarsi, andare più forte, non si può prendere gol alla prima occasione“. Il portiere ha continuato dicendo: “Dobbiamo metterci da squadra e parlarne. Con il Milan dobbiamo fare una grande squadra, dobbiamo vedere se siamo pronti o no. Chi è stanco deve alzare il braccio e dire ‘sono stanco, voglio riposare’. Quando si va in campo si deve dare l’anima. Io sono il primo che si deve dare una svegliata e mi devo analizzare. Con il Milan servirà un’altra gara o sarà molto complicato“.

L’Atalanta è l’unica squadra ancora imbattuta in campionato. La formazione di Ivan Juric ha raccolto 12 punti in 8 partite e occupa la settima posizione in classifica. Nonostante le zero sconfitte i nerazzurri non possono definirsi soddisfatti del proprio cammino. Le 2 vittorie e i 6 pareggi (tanti per una squadra come l’Atalanta) pesano sui risultati della squadra che, come dice Carnesecchi, ha bisogno di cambiare marcia in fretta per tornare nelle zone alte della classifica.

Lo riporta gianlucadimarzio.com