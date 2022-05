Cm.com scrive: “La Fiorentina può prendere Carnesecchi dall’Atalanta in cambio di Zurkowski”

Nelle ultime ore sono accadute un paio di cose che possono cambiare le prospettive di mercato dell’Atalanta. Prima di tutto, la vicina di casa Cremonese è salita in Serie A e, in secondo luogo, il dg nerazzurro Umberto Marino ha garantito che mister Gasperini proseguirà la sua avventura a Bergamo.

Questo significa che i suoi prescelti, Musso e Boga, rimarranno con lui all’Atalanta, a meno di clamorose offerte. A Zingonia però tornerà anche Carnesecchi, che ha contribuito a trascinare la Cremonese in Serie A con le sue parate: in tanti si aspettavano un cambio tra i pali dopo le prestazioni altalenanti dell’argentino, ma il giovane azzurrino non ha nessuna intenzione di fare da secondo in panchina.

E qui entra in gioco la Fiorentina, come riporta Calciomercato.com, con Musso riconfermato all’Atalanta, Carnesecchi potrebbe fare il salto di qualità nella formazione viola che lo sta monitorando e avrebbe pronto, in cambio, il cartellino di Zurkowski, che ieri ha dato bella mostra di sé contro l’Inter e a giugno tornerà dal prestito all’Empoli.

