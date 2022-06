Pedullà scrive: “la Lazio aspetta il report sull’esito dell’infortunio di Carnesecchi. Kepa l’alternativa”

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha da poco parlato tramite il suo sito del giovane portiere Marco Carnesecchi, che nelle scorse settimane aveva anche suscitato l’ interesse della Fiorentina:

“La Lazio aveva scelto con convinzione Marco Carnesecchi per la porta. Il numero uno per distacco nella lista di Maurizio Sarri, proprio per le caratteristiche tecniche e la prospettiva. Adesso si tratta di aspettare la diagnosi dopo l’infortunio alla spalla: se il tutto restasse entro i due mesi di prognosi, si potrebbe pensare di andare avanti. In caso contrario ci sarebbe la necessità di prendere un altro portiere: non siamo medici, quindi non acceleriamo e aspettiamo il report. Ci sono varie soluzioni alternative come Vicario (occhio sempre al Napoli), tenendo comunque confini che Carnesecchi viene considerato il profilo perfetto. Tutto questo dopo aver fatto, settimane fa, diversi tentativi per Kepa che ha un ingaggio altissimo.”

