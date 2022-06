Sky Sport, l’Inter vuole Milenkovic, primi contatti con la Fiorentina, vogliono prenderlo subito

Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, l’Inter continua a muoversi sul mercato e su più fronti. Oltre all’attacco (con le mosse per Dybala e Lukaku), il club nerazzurro si sta attivando per sistemare il reparto difensivo di Inzaghi: il nuovo obiettivo è Nikola Milenkovic della Fiorentina. Dei primi contatti sono già stati avviati nei giorni scorsi e il profilo di Milenkovic sta scalando le gerarchie dei dirigenti dell’Inter.

L’eventuale arrivo del difensore serbo della Fiorentina, inoltre, non dipende dalla trattativa per Bremer: l’Inter, infatti, vuole cercare di acquistare due difensori, dal momento che Ranocchia è in uscita (è in scadenza di contratto), ma questo dipenderà anche dalle uscite. L’Inter, in ogni caso, ha già un accordo con Bremer ma deve ancora chiudere con il Torino.

Cresciuto nel settore giovanile del Partizan, Nikola Milenkovic è stato acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2017 per 5,5 milioni di euro, quando ancora doveva compiere vent’anni. Dopo l’esordio in prima squadra, avvenuto nella stagione 2017/2018, Milenkovic si è presto affermato come punto fermo della difesa della Fiorentina: in cinque stagioni, il serbo ha collezionato un totale di 172 presenze ufficiali, segnando anche ben 14 gol.

