Sconcerti contro Mediaset in diretta: "Da fiorentino non mi trovo con quello che avete detto"

Mario Sconcerti, ospite fisso nella trasmissione Pressing, non ha preso bene il servizio televisivo sul ritorno di Vlahovic a Firenze

Nel corso della trasmissione Pressing in onda la domenica sera su Italia Uno, è stato mandato in onda un servizio di preparazione su Fiorentina-Juventus di mercoledi sera, nel servizio si mette in luce la guerriglie, le molotov, le sassaiole e gli arresti, anche un possibile attentato ma Mario Sconcerti, ospite nella trasmissione, non ci sta e ci ha subito precisato a mettere le cose in chiaro:

"Devo dire che io da fiorentino non mi ritrovo in questo servizio, devo anche specificare che quando ci sono stati gli arresti e i feriti non era per Baggio per l'arrivo della Juventus, era per una contestazione che non aveva nulla a che vedere con la Juventus, c'ero anche io perchè successe sotto casa mia, allora vivevo a Firenze. Non mi sembra che nessun giocatore tornato abbia subito nemmeno una spinta, detto questo sono convinto che sarà contestato" ha concluso Sconcerti

TREVISANI INCREDULO SULLE SCELTE DI IACHINI

https://www.labaroviola.com/trevisani-non-si-spiega-vlahovic-ha-dovuto-sopportare-iachini-che-lo-alternava-a-cutrone-e-kouame/167155/