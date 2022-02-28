Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"

Dusan Vlahovic non è sempre stato titolarissimo nella Fiorentina, ne ha parlato a Mediaset Riccardo Trevisani ricordando il periodo con Iachini

Nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia Uno, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Dusan Vlahovic, queste le sue parole: "Vlahovic ha dovuto sopportare delle cose complicate, prima veniva citato Iachini, Vlahovic ha fatto gol anche con lui in panchina, anche lo ha fatto esplodere Prandelli, non dimentichiamoci che Iachini lo alternava a Cutrone e Kouamè, cioè questo ragazzo che segna con questa facilità in Champions, si alternava e lo faceva alternare con Cutrone e Kouamè" conclude incredulo Trevisani.

LA FURIA DI THIAGO MOTTA DOPO LA ROMA

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