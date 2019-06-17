Rocco Commisso è il Magnifico Messere della finale del Calcio Storico fiorentino. Le parole del sindaco...

Qui di seguito le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella non appena ricevuta la conferma della partecipazione del nuovo presidente viola il 24 giugno alla finale del Calcio Storico: "Per noi sar...

Qui di seguito le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella non appena ricevuta la conferma della partecipazione del nuovo presidente viola il 24 giugno alla finale del Calcio Storico: "Per noi sarà un grande onore vedere il nuovo presidente della Fiorentina, e quindi del calcio attuale, in un ruolo importante come quello del Magnifico Messere della finale 2019 del Torneo di San Giovanni, il torneo storico più amato non solo dai tifosi ma anche da tutti i fiorentini. Ringraziamo Commisso che ha dimostrato una grande attenzione alla nostra città e alle nostre tradizioni”.