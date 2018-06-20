Pierguidi (pres. calcio storico): "Abbiamo parlato ai giocatori dei valori dei calcianti"

Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico, è intervenuto alla presentazione delle nuove maglie: “Abbiano parlato ai calciatori viola di cosa significa essere un calciante: passione, forza, cuor...

Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico, è intervenuto alla presentazione delle nuove maglie: “Abbiano parlato ai calciatori viola di cosa significa essere un calciante: passione, forza, cuore e atletismo. Quest’anno i ragazzi hanno reagito a situazioni difficilissime e lo hanno fatto da uomini veri”.