Ecco la nuova maglia della Fiorentina, sarà indossata già domani contro il Napoli

Per la sfida di domani sera, tra Fiorentina e Napoli, la squadra viola scenderà in campo con quella che sarà la maglia ufficiale per la stagione 2024/25. Il match, valido per la 37esima giornata di Serie A, vedrà quindi i giocatori di casa indossare una maglia speciale per l’ultima gara casalinga della stagione, e molto probabilmente anche l’ultima partita all’Artemio Franchi per Vincenzo Italiano da allenatore della Fiorentina.

La società viola ha pubblicato sui social, in collaborazione con Kappa, un video in cui si può vedere come effettivamente sarà la nuova maglietta della squadra gigliata: molto semplice, il viola è predominante, con leggere sfumature verticali lungo il corpo centrale ma senza dettagli particolari, lo sponsor Mediacom bianco centrato sul petto, il logo Kappa in alto sulla destra (anch’esso bianco) e lo stemma della Fiorentina sul cuore; su entrambe le maniche viene ripreso il semplice logo Kappa ed è presente un colletto viola, della stessa tonalità di colore del resto della maglia.

