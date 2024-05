I viola convocati per Fiorentina-Napoli: tutti presenti per l’ultima partita stagionale al Franchi

In vista di Fiorentina-Napoli, partita valida per la 37esima giornata di Serie A che si giocherà domani sera alle 20:45, Vincenzo Italiano avrà a disposizione tutta la squadra; nessuno squalificato e nessun infortunato. Sarà l’ultimo match casalingo per i viola, dato che l’ultima partita di campionato si giocherà a Cagliari, la finale di UEFA Conference League ad Atene, e il recupero con l’Atalanta a Bergamo. Inoltre con ogni probabilità sarà l’ultima gara all’Artemio Franchi per Vincenzo Italiano da allenatore della Fiorentina.

