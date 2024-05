I convocati del Napoli per la Fiorentina: assenti Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini

Il Napoli perde alcuni pezzi in vista della partita del Franchi di domani sera, valida per la 37°giornata di campionato. Alcuni nomi illustri della sua rosa non hanno preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di problemi fisici: Calzona dovrà fare a meno di Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini per la gara di Firenze, in quanto non hanno recuperato dai loro rispettivi infortuni.

Ecco la lista dei convocati: Contini, Idasiak, Meret, Di Lorenzo, Jesus, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traoré, Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Raspadori, Simeone.

AUMENTANO LE ASSENZE IN CASA NAPOLI: GOLLINI NON CONVOCATO PER UN PROBLEMA MUSCOLARE, MARIO RUI IN DUBBIO