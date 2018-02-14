Labaro Viola

Fiorentina in trasferta contro l'Atalanta: scelta la maglia bianca di Santo Spirito

Come riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola, la Fiorentina ha scelto per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta la maglia con cui scendere in campo: sarà quella bianca tradizionale, simbolo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2018 11:15
Fiorentina in trasferta contro l'Atalanta: scelta la maglia bianca di Santo Spirito -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Atalanta
Maglia
Condividi

Come riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola, la Fiorentina ha scelto per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta la maglia con cui scendere in campo: sarà quella bianca tradizionale, simbolo del quartiere di Santo Spirito.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok