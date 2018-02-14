Fiorentina in trasferta contro l'Atalanta: scelta la maglia bianca di Santo Spirito
Come riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola, la Fiorentina ha scelto per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta la maglia con cui scendere in campo: sarà quella bianca tradizionale, simbolo...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2018 11:15
Come riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola, la Fiorentina ha scelto per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta la maglia con cui scendere in campo: sarà quella bianca tradizionale, simbolo del quartiere di Santo Spirito.