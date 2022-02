Cambiare il nome della maglia da Vlahovic a Cabral costa 20 euro negli store della Fiorentina

Come riporta Repubblica, i tifosi della Fiorentina non abbiano gradito l’addio di Dusan Vlahovic è noto a tutti. Adesso però, la Fiorentina ha dato la possibilità di “cancellare” il recente passato anche in modo più concreto, ovvero cambiando il nome dalle maglie numero 9, togliendo quello del serbo e sostituendolo con A. Cabral, il nuovo titolare della maglia dei bomber. Con 20 euro, i tifosi che in questi mesi avevano acquistato la maglia della Fiorentina con stampato il numero e il nome di Vlahovic, potranno cambiare facendo una modifica con il nuovo nome. Qualcuno ha già usufruito di questa possibilità, c’è da scommettere che dopo quanto successo, non sarà l’unico.

CARNEVALI AMMETTE: “IN ESTATE OFFERTE FIORENTINA PER BERARDI”