Carnevali ammette: “La Fiorentina aveva fatto un’offerta per Berardi, molto distante dalla richiesta”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a TMW Radio di Berardi e la Fiorentina, le sue parole:“Sì, la Fiorentina aveva fatto un’offerta, distantissima dalla nostra volontà. Perciò non l’abbiamo presa in considerazione. Con Berardi ci lega un rapporto straordinario, se arrivasse una proposta congrua col suo valore e avesse certi desideri, però, gli daremmo la possibilità di andare. Spero in un grande club“ conclude Carnevali.

