LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA E UNA SCELTA INTELLIGENTE DI MERCHANDISING

Presentate oggi le nuove maglie della Fiorentina, hanno incontrato il tradimento dei tifosi e c'è una scelta che potrebbe favorire il Marketing

È stata presentata oggi a Firenze la maglia della nuova stagione della Fiorentina sempre targata con il marchio francese Le Coq Sportif. Non c'è stata rivoluzione rispetto alla maglia dello scorso anno, principalmente è cambiato il collo della maglietta, in più è stato aggiunto il giglio sulla manica.

La scelta più bella e originale di questa nuova maglia è sicuramente il fatto di aver fatto ben altri 3 colori altre al solita divisa bianca e viola. Infatti sono stati aggiunti anche il colore azzurro, il colore rosso e il colore verde che con il colore bianco rappresentano i colori dei quattro quartieri del calcio storico fiorentino.

Questa è una scelta molto interessante e positiva anche dal punto di vista del merchandising, dato che in questo modo dai la possibilità a tutti di prendere la maglia della squadra viola in base al proprio colore preferito e al colore del proprio quartiere. Questa scelta potrebbe far vendere indubbiamente più maglie originali ACF. Dal punto di vista del Marketing dunque complimenti alla società viola. Sperando che questo si unisca anche ad un entusiasmo che in questo momento latita dalle parti di Campo di Marte, le scelte e la nuove maglie sono indubbiamente positive ma adesso tocca a Corvino far decollare l'entusiamo che potrebbero indubbiamente uno slancio nelle vendite.