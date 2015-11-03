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Notizie Le Coq Sportif Fiorentina

Ufficiale: Robe di Kappa è il nuovo sponsor della Fiorentina. La nota

21 agosto 2020 12:55

Se la nuova maglia della Fiorentina fosse cosi? Via Le Coq Sportif. Ecco quattro proposte

05 marzo 2019 14:30

Salta l'accordo con Marina Militare, il motivo é una gaffe della Fiorentina. E le Coq Sportif non hanno gradito...

25 luglio 2018 09:37

Mazza (Le coq sportif): "La storia della città è quella dei quattro quartieri ha un grande significato per i fiorentini"

20 giugno 2018 18:56

ACF e Le Coq Sportif presentano le nuove divise, l'appuntamento è per mercoledì 20

16 giugno 2018 12:07

Mazza (Le Coq Sportif): "Ecco come saranno le nuove maglie della Fiorentina..."

14 giugno 2018 20:11

LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA E UNA SCELTA INTELLIGENTE DI MERCHANDISING

05 luglio 2017 19:23

LE COQ FANNO CENTRO, TERZA MAGLIA IN ARRIVO. CORVINO PORTA I COLPI

21 maggio 2016 14:20

LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA, C'E' IL COLLETTO BIANCOROSSO, ECCO LE FOTO DELLE DIVISE

19 maggio 2016 21:18

Stasera la nuova maglia, tutte le novità delle nuove divise e un gradito regalo dalle Coq Sportif

19 maggio 2016 13:05

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