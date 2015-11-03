Notizie Le Coq Sportif Fiorentina

Ufficiale: Robe di Kappa è il nuovo sponsor della Fiorentina. La nota
21 agosto 2020 12:55
Se la nuova maglia della Fiorentina fosse cosi? Via Le Coq Sportif. Ecco quattro proposte
05 marzo 2019 14:30
Salta l'accordo con Marina Militare, il motivo é una gaffe della Fiorentina. E le Coq Sportif non hanno gradito...
25 luglio 2018 09:37
Mazza (Le coq sportif): "La storia della città è quella dei quattro quartieri ha un grande significato per i fiorentini"
20 giugno 2018 18:56
ACF e Le Coq Sportif presentano le nuove divise, l'appuntamento è per mercoledì 20
16 giugno 2018 12:07
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LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA E UNA SCELTA INTELLIGENTE DI MERCHANDISING
05 luglio 2017 19:23
LE COQ FANNO CENTRO, TERZA MAGLIA IN ARRIVO. CORVINO PORTA I COLPI
21 maggio 2016 14:20
LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA, C'E' IL COLLETTO BIANCOROSSO, ECCO LE FOTO DELLE DIVISE
19 maggio 2016 21:18
Stasera la nuova maglia, tutte le novità delle nuove divise e un gradito regalo dalle Coq Sportif
19 maggio 2016 13:05
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