Mazza (Le coq sportif): "La storia della città è quella dei quattro quartieri ha un grande significato per i fiorentini"

Massimo Mazza, country manager Italia di Le Coq Sportif, è intervenuto durante la presentazione delle nuove divise: ”Ringrazio tutti per quello che è stato fatto. La storia della città è quella dei qu...

Massimo Mazza, country manager Italia di Le Coq Sportif, è intervenuto durante la presentazione delle nuove divise: ”Ringrazio tutti per quello che è stato fatto. La storia della città è quella dei quattro quartieri ha un grande significato per i fiorentini e non solo. Sono ormai quattro anni che stiamo andando avanti con questa iniziativa e siamo intenzionati a promuovere qualcosa che abbia un legame sia con noi che con la città. Siamo orgogliosi di portare avanti il progetto del sodalizio con il Calcio Storico. Il materiale delle maglie di quest’anno parte da lontano ed è il cotone. Su ogni maglia c’è l’incipit del Calcio Storico, il Saluto alla Voce, e come l’anno scorso sono legate ai quattro quartieri”.