ACF e Le Coq Sportif presentano le nuove divise, l'appuntamento è per mercoledì 20

ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, ha annunciato la data, l'ora e location in cui verranno presentate le nuove divise per la stagione sportiva 2018/19. Il kit, anche quest'a...

ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, ha annunciato la data, l'ora e location in cui verranno presentate le nuove divise per la stagione sportiva 2018/19. Il kit, anche quest'anno, è griffato Le Coq Sportif. Questo il comunicato:

"Mercoledì 20 giugno, a partire dalle 18:00 all’interno del Circolo Canottieri di Firenze, ACF Fiorentina e Le Coq Sportif presenteranno alla stampa le divise da gioco per la stagione 2018/19".