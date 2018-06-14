Mazza (Le Coq Sportif): "Ecco come saranno le nuove maglie della Fiorentina..."

Massimo Mazza, country manager Italia di Le Coq Sportif, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media ufficiale di ACF Fiorentina, violachannel.tv: " Essere a Pitti e a Firenze è sempre un onore, anche...

Massimo Mazza, country manager Italia di Le Coq Sportif, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media ufficiale di ACF Fiorentina, violachannel.tv: " Essere a Pitti e a Firenze è sempre un onore, anche se ormai siamo degli habitué. La nostra collezione procede, sia in termini di design che di materiali".

Prosegue sulle nuove divise che verrano fornite ai calciatori viola, in vista della prossima stagione: "Ci sarà una grossissima novità sul materiale della prossima maglia della Fiorentina, visto che cambierà il comfort dei calciatori. Ci sarà anche un tono di colore leggermente diverso da quello solito ed aspetto con molta curiosità il feedback dei tifosi. La storia dei quattro quartieri continuerà, poiché quella di legarci al territorio ed ai quartieri non è un'opportunità ma una necessità".

Conclude con le novità che caratterizzeranno il nuovo kit: "Il pantaloncino avrà un colore molto diverso e sarà ultra-aderente. Ci saranno tantissimi dettagli, è una maglia tutta da scoprire perché certe cose a prima vista non si notano".