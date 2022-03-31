La maglia della Fiorentina di quest'anno è la più venduta negli ultimi 10 anni, Gonzalez il più richiesto

Sono andate a gonfie vele le vendite della maglia con "il giglio alabardato

Se sette mesi fa il lancio della collezione Robe di Kappa delle maglie della Fiorentina col «giglio alabardato» dei Pontello aveva in un primo momento fatto discutere i tifosi, la risposta negli store ufficiali è stata, fino ad oggi, più che mai in controtendenza.

In attesa di veder esordire la casacca con il nuovo logo societario, ad oggi è già possibile affermare che la divisa scelta per questa stagione sia stata la più acquistata dell’ultimo decennio: addirittura, rispetto al campionato 2020/21, l’incremento delle vendite si è attestato attorno al 150%, con picchi fino al 200% nei primi dieci giorni dal lancio, avvenuto a inizio agosto. Basti pensare che già a metà stagione molti negozi in cui è in vendita il kit-partita sono andati in «rottura di stock» (ovvero sono andate esaurite le scorte di magazzino). A farla da padrone, per l’e-commerce ma non solo, sono stati i tifosi residenti a Firenze e provincia. Ma quali sono stati i giocatori più chiesti nella personalizzazione delle maglie? Della rosa attuale la casacca più venduta fino ad oggi è stata quella di Gonzalez, seguito da Torreira e Castrovilli a pari merito e poi da Piatek. Tra i colori più gettonati il viola la fa da padrone grazie al 70% delle vendite. Lo scrive La Nazione.

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