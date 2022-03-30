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Presidente IAFA: "Commissioni agenti? Nessuno scandalo. Sono i club a chiamarli, non vedo problema"

Processo di demonizzazione verso gli agenti. Non sono una figura obbligatoria, ma sono i club a dargli gli incarichi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 21:56
Presidente IAFA: "Commissioni agenti? Nessuno scandalo. Sono i club a chiamarli, non vedo problema" -
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Presidente IAFA: "Commissioni agenti? Nessuno scandalo. Sono i club a chiamarli, non vedo problema"

Christian Bosco, presidente dell'IAFA (Italian Association of Football Agents), è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le pesanti cifre guadagnate dagli agenti nelle ultime sessioni di mercato. Ecco le sue parole: "Spese dei club per gli agenti? Io non vedo nessuno scandalo. Le cifre dei compensi agli agenti sono commisurate alle cifre dei passaggi di proprietà. Non vedo perché ci debbano essere delle polemiche per cifre spese per professionisti del mestiere. C'è in atto un processo di demonizzazione di questa figura. L'agente non è una figura obbligatorio, sono i club a dargli degli incarichi".

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