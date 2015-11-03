Notizie Agenti Fiorentina

De Laurentiis non le manda a dire: "Gli agenti sono cancro del calcio e la classe arbitrale non deve essere una casta"
29 febbraio 2024 18:08
Presidente IAFA: "Commissioni agenti? Nessuno scandalo. Sono i club a chiamarli, non vedo problema"
30 marzo 2022 21:56
Nuove regole per procuratori, conflitto d'interessi nelle trattative solo se le società sono d'accordo
09 febbraio 2022 22:47
L'assoagenti risponde alla Fiorentina: "Apprezziamo la volontà di Commisso ma fa degli errori"
28 dicembre 2021 19:41
Pres. Assoagenti: "I procuratori non comandano, sono i primi a sostenere e a volere il bene del calcio"
16 ottobre 2021 12:15
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