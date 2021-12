L’assoagenti risponde alla Fiorentina: “Apprezziamo la volontà di Commisso ma fa degli errori”

Dopo i 10 suggerimenti dati dalla Fiorentina per riformare la legge sui procuratori, l’assoagenti ha fatto un comunicato per rispondere al club viola:

“Dopo il comunicato ufficiale da parte della Fiorentina, ci vediamo costretti, per l’ennesima volta a dover replicare. Noi abbiamo riassunto la nostra politica associativa in una recente intervista in cui abbiamo evidenziato di essere stati i primi a chiedere trasparenza. Apprezziamo la volontà collaborativa della società Fiorentina pur sottolineando come il decalogo pubblicato mostri chiari errori di interpretazione del ruolo degli agenti e di interpretazione dei regolamenti attuali scritti ed emanati dalla FIFA ed accettati dalla Figc di cui la Fiorentina fa parte integrante. Sollecitiamo un dibattito aperto e costruttivo con i club per migliorare il sistema di cui anche noi come categoria facciamo parte”.

