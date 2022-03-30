Finalmente abbiamo una data, Fiorentina-Udinese verrà recuperata il 27 Aprile, a tre giorni dal Milan

La gara tra Fiorentina e Udinese, non giocata il 6 gennaio verrà recuperata fra un mese, a tre giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan

La Lega Serie A ha comunicato le date delle sfide che non si sono disputate nelle scorse giornate di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, la gara contro l'Udinese verrà giocata tre giorni dopo la partita contro la Salernitana e tre giorni prima della partita di San Siro contro il Milan (1 Maggio)

Recupero 19^ giornata

Udinese-Salernitana mercoledì 20 aprile 2022 (DAZN)

Recupero 20^ giornata

Fiorentina-Udinese mercoledì 27 aprile 2022 (DAZN/Sky)

Salernitana-Venezia mercoledì 27 aprile 2022 (DAZN)

Bologna-Inter mercoledì 27 aprile 2022 (DAZN/Sky)

Atalanta-Torino mercoledì 11 maggio 2022 (DAZN)

Gli orari delle sfide saranno resi noti successivamente. La partita fra Atalanta e Torino potrebbe subire un ulteriore slittamento in base ai risultati dei bergamaschi in Europa League. Lo riporta TMW

SENSI POTREBBE ESSERE UNA POSSIBILITA' PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/sensi-non-certo-della-permanenza-alla-sampdoria-la-fiorentina-tra-le-sue-possibili-destinazioni/170706/