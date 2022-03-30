Sensi non è certo della permanenza alla Sampdoria. La Fiorentina tra le sue possibili destinazioni

Che Stefano Sensi, ancora oggi, rappresenti uno dei talenti più cristallini del nostro calcio è opinione assolutamente condivisa, al pari purtroppo della sua discutibile tenuta fisica, che specie nell...

Che Stefano Sensi, ancora oggi, rappresenti uno dei talenti più cristallini del nostro calcio è opinione assolutamente condivisa, al pari purtroppo della sua discutibile tenuta fisica, che specie nelle ultime tre stagioni, ne ha ritardato la definitiva consacrazione.

L'ex Sassuolo a Gennaio si è trasferito in prestito alla Sampdoria, deciso ad acquisire minutaggio e ritrovare la migliore condizione fisica. Stando a quanto riportato oggi da Tuttosport, però, nemmeno la società blucerchiata sembrerebbe intenzionata a trattenerlo per la prossima stagione, e tale scenario sembra aver allertato l'Inter, proprietaria del suo cartellino, che si sarebbe già attivata per trovargli una nuova sistemazione.

Proprio la Fiorentina che ha in Vincenzo Italiano un grande estimatore del centrocampista, parrebbe figurare tra le società potenzialmente interessate per la prossima stagione. Tecnico e società individuerebbero in lui l'interprete più adeguato per il gioco di palleggio e proposta di Mister Italiano. Staremo a vedere.

ARTORELLI: ''E' NORMALE IL PASSAGGIO DI ITALIANO A RAMADANI. OGNI ALLENATORE VUOLE ANDARE IN UN TOP CLUB''

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