Martorelli: "E' normale il passaggio di Italiano a Ramadani. Ogni allenatore vuole andare nei top club"

L'intermediario Martorelli commenta il passaggio di Italiano alla scuderia del potente procuratore Fali Ramadani

Ai microfoni del Pentasport l'agente Giocondo Martorelli ha parlato del passaggio di Italiano alla scuderia di Fali Ramadani. Queste le sue parole:

"Qualsiasi allenatore del mondo guarda al mestiere con ambizione e con la voglia di arrivare ai top club. Il tecnico gigliato è uno dei più bravi su piazza ed ha deciso di affidarsi ad un grande professionista come Fali Ramadani, è normale. Ma tutto dipenderà dai risultati che otterrà a Firenze, le qualità e potenzialità ci sono".

TONI RACCONTA UN SUO MOMENTO NON FACILE

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