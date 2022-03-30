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Martorelli: "E' normale il passaggio di Italiano a Ramadani. Ogni allenatore vuole andare nei top club"

L'intermediario Martorelli commenta il passaggio di Italiano alla scuderia del potente procuratore Fali Ramadani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 13:58
Martorelli: "E' normale il passaggio di Italiano a Ramadani. Ogni allenatore vuole andare nei top club" -
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Martorelli: "E' normale il passaggio di Italiano a Ramadani. Ogni allenatore vuole andare nei top club"

Ai microfoni del Pentasport l'agente Giocondo Martorelli ha parlato del passaggio di Italiano alla scuderia di Fali Ramadani. Queste le sue parole:

"Qualsiasi allenatore del mondo guarda al mestiere con ambizione e con la voglia di arrivare ai top club. Il tecnico gigliato è uno dei più bravi su piazza ed ha deciso di affidarsi ad un grande professionista come Fali Ramadani, è normale. Ma tutto dipenderà dai risultati che otterrà a Firenze, le qualità e potenzialità ci sono".

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