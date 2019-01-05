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La Fiorentina vuole interrompere il rapporto con Le Coq Sportif. In pole Nike o New Balance

Secondo quanto rivela La Nazione dopo cinque anni di partnership con Le Cos Sportif a fine anno l’accordo potrebbe interrompersi. La società viola sta facendo le sue valutazioni ma in questo momento l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2019 16:59
La Fiorentina vuole interrompere il rapporto con Le Coq Sportif. In pole Nike o New Balance -
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Secondo quanto rivela La Nazione dopo cinque anni di partnership con Le Cos Sportif a fine anno l’accordo potrebbe interrompersi. La società viola sta facendo le sue valutazioni ma in questo momento le chance di un rinnovo sembrano essere davvero poche.

Le offerte per la società viola non mancano: gli americani di Under Armour e New Balance hanno bussato alla porta della Fiorentina. Occhio anche alla Joma, già sponsor durante il triennio Montella. In caso di mancato rinnovo con LCS, che comunque vestirà i viola anche nella stagione 2019/20, in pole position ci sono due aziende: Nike e Robe di Kappa. L’obiettivo viola è quello di ottenere un accordo da circa 4 milioni di euro a stagione.

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