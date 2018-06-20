Svelate le nuove divise per la stagione 2018/19, torna il “pantanero”. Tutte le novità...
ACF Fiorentina e Le Coq Sportif, nella cornice del Circolo Canottieri di Firenze, hanno svelato le nuove divise per la stagione sportiva 2018/19. Non mancano certo le novità, una su tutte il ritorno d...
ACF Fiorentina e Le Coq Sportif, nella cornice del Circolo Canottieri di Firenze, hanno svelato le nuove divise per la stagione sportiva 2018/19.
Non mancano certo le novità, una su tutte il ritorno del tanto acclamato “pantanero”, ma anche gli elementi di continuità con il passato, come il legame con i quattro quartieri della città che anche quest’anno influenza il colore delle divise che verranno utilizzate nelle partite in trasferta.
Ufficiale, otre alla tradizionale casacca viola, anche quella bianca, dedicata al quartiere di Santo Spirito, quella verde, ispirata al quartiere di San Giovanni, quella rossa, per il quartiere di Santa Maria Novella, e quella azzurra, per il quartiere di Santa Croce.
Gianmarco Biagioni